Wetteraussichten für Bonn und die Region : Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern

Graue Wolken statt blauer Himmel: In Bonn und der Region kann es in den nächsten Tagen ungemütlich werden. Foto: dpa/Thomas Rensinghoff

Bonn/Region Nach sommerlichen Tagen drohen am Freitag schwere Gewitter in Bonn und der Region. Das Wochenende soll ungemütlich werden.

Viel Sonne, blauer Himmel und Temperaturen um die 28 Grad: Das Wetter hat sich in dieser Woche bislang von seiner schönsten Seite gezeigt. Damit ist es nun vorbei: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor schweren Gewittern am Freitag.

Regenfälle mit Blitz und Donner können auch am Samstag in Bonn auftreten. Bei vielen Wolken und Temperaturen um die 23 Grad kann es dann immer wieder regnen. Örtlich ist in NRW erneut unwetterartiger Starkregen mit Sturmböen und Hagel möglich. Am Sonntag kühlt es sich dann weiter ab, es wird in Bonn um die 18 Grad warm. Dabei gibt es den Vorhersagen zufolge viele Wolken, die mittags leichten Regen bringen könnten. Erst mit Start der kommenden Woche soll es dann wieder freundlicher werden.