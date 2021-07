Wettervorhersage : Der Sommer lässt in Bonn und der Region auf sich warten

Der Sommer lässt in Bonn und der Region noch auf sich warten. Foto: dpa/Philipp Schulze

Bonn/Region In Bonn und der Region bleibt das Wetter nach einem verregneten Wochenstart unbeständig, aber immerhin überwiegend trocken. Sommerliche Temperaturen lassen weiterhin auf sich warten. Die Aussichten.

Nach einem recht ungemütlichen Wochenbeginn lässt der Sommer in den nächsten Tagen in Bonn und der Region noch auf sich warten. „Es bleibt auch weiterhin leicht unbeständig mit mit eher kühlen Temperaturen im Westen“, erklärt Markus Übel vom Deutschen Wetterdienst. „Ein beständiges Sommerhoch oder gar eine Hitzewelle ist aktuell nicht in Sicht.“ Nach kleineren Schauern in der Nacht bleibt es den Vorhersagen nach am Donnerstag zunächst trocken. Die Temperaturen steigen jedoch bei einem wolkenverhangenen Himmel nicht über 22 Grad.

Am Freitag soll es in den frühen Morgenstunden kurz regnen. Da sich die Sonne über Bonn und der Region ein wenig häufiger als am Vortag blicken lassen soll, erreichen die Temperaturen einen Höchstwert von 26 Grad. Um die Mittagszeit kann es zu Windböen von bis 40 Stundenkilometern kommen; es bleibt aber trocken.

Stürmisch wird es wohl auch am Samstag werden. Dann könnten die Böen eine Geschwindigkeit von 42 Stundenkilometern erreichen. „Am Wochenende liegen wir voraussichtlich im Einflussbereich einer westlichen bis nordwestlichen Strömung, die noch etwas kühlere Meeresluft polaren Ursprungs zu uns führt“, so Übel. Dementsprechend sinken die Temperaturen auf um die 22 Grad. Erst zum Abend hin soll der Wind abflauen. Der Sonntag gestaltet sich ein wenig freundlicher. Bei Höchstwerten von 23 Grad lässt sich die Sonne immerhin ab und zu sehen. Die Menschen in Bonn und der Region können sich der Vorhersage nach zumindest auf vier Sonnenstunden freuen.

Aktuelle Wetteraussichten für Bonn und die Region finden Sie in unserer Wettervorhersage. Alle Wetterwarnungen gibt es hier.

(ga)