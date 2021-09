Wetteraussichten für Bonn und die Region : Bonnern stehen regenfreie und freundliche Tage bevor

In den nächsten Tagen bietet sich für die Bonner bei regenfreiem Wetter die Möglichkeit auf Sport und andere Outdoor-Aktivitäten. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Bonn/Region Während es in den letzten Tagen immer wieder zu teils heftigen Schauern kam, bleibt es zum Ende der Woche sonnig. Auch auf das Wochenende dürfen sich die Bonner freuen.

Wolken, Schauer und teils sogar örtliche Gewitter haben das Wetter der letzten Tage in Bonn und der Region geprägt. Zum Ende der Woche scheint sich das Blatt nun zu wenden. Bis mindestens Sonntag sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) regenfreie und freundliche Tage voraus.

Die Temperaturen sollen demnach am Donnerstag zwischen 13 und 19 Grad liegen. Trotz bedecktem Himmel, an dem sich immer wieder Wolken vor die Sonne schieben, drohen laut Vorhersage keine Regenschauer. Auch der Wind bleibt bei Geschwindigkeiten bis maximal acht Stundenkilometer ruhig.

Am Freitag und Wochenende steigen die Temperaturen schließlich noch einmal leicht auf bis zu 22 Grad an. Bei ansonsten gleichbleibenden Bedingungen dürfte sich so für den einen oder anderen Bonner eine gute Gelegenheit für einen ausgedehnten Spaziergang oder eine schweißtreibende Joggingrunde bieten.