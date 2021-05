Wetter in Bonn und der Region : Sonne und Regen wechseln sich am Wochenende ab

In Bonn und der Region wird es am Wochenende grau und nass (Symbolfoto). Foto: dpa/Sina Schuldt

Bonn/Region An Christi Himmelfahrt blieb des Wetter wie in den vergangenen Tagen wechselhaft. Auch am Wochenende sollen sich Sonne und Regen abwechseln.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei sonnigem Wetter und warmen Temperaturen zog es entgegen der Voraussagen zahlreiche Menschen am Vatertag ins Freie. Am Wochenende sollen sich Sonne und Regen in Bonn und der Region abwechseln. Traditionell zu den Eisheiligen (11. bis 15. Mai) wird es auch nochmal kühler.

Am Freitag soll es laut des Deutschen Wetterdienstes bis zum Mittag bewölkt sein. Ab und zu kann die Sonne hervor kommen. Vom frühen Nachmittag bis zum Abend soll es regnerisch werden. Die Temperaturen liegen maximal bei 18 Grad.

In der Nacht zu Samstag bleibt es trocken. Die Temperaturen sinken auf bis zu sieben Grad. Im Tagesverlauf soll das Wetter ähnlich bleiben wie am Freitag. Zunächst ist es trocken und Sonne und Wolken zeigen sich im Wechsel. Am Abend zieht dann Regen auf. Die Temperaturen sinken auf maximal 15 Grad.

Noch ungemütlicher sehen die Wetteraussichten für den Sonntag aus. Da soll es den ganzen Tag regnen - am Morgen zunächst leicht, später dann stärker. Die Temperaturen schwanken um die 16 Grad herum.

Und auch die neue Woche startet ebenfalls verregnet. Die Temperaturen bleiben beständig.

Aktuelle Wetteraussichten für Bonn und die Region finden Sie in unserer Wettervorhersage. Alle Wetterwarnungen gibt es hier.

(ga/dpa)