Wetter in Bonn und der Region : Ab Dienstag kommen die nächsten Hitzetage

Das Wetter in Bonn und der Region wird sommerlich. (Symbolfoto) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Bonn/Region Mit vielen Wolken und ein wenig Sonne ist das Wetter in der neuen Woche in Bonn und der Region gestartet. Die Temperaturen steigen am Montag über die 25-Grad-Marke. Und es wird noch wärmer. Die Aussichten.

Mit vielen Wolken ist die neue Woche in Bonn und der Region gestartet. Im Laufe des Tages seien von der Eifel bis ins Siegerland der Region Südwestfalen vereinzelt Gewitter möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Im Laufe des Tages soll es vom Norden des Landes her zunehmend auflockern. Die Temperaturen steigen im Rheinland auf bis zu 27 Grad. Die Nacht zum Dienstag bleibt demnach frei von Niederschlägen, es kühlt ortsweise auf bis zu zehn Grad ab.

Ab Dienstag wird es in Bonn wieder richtig sommerlich. Das Wetter wird zunehmend heiter bis sonnig und es bleibt trocken. Die Temperaturen steigen am Dienstag bereits an die 30-Grad-Marke, am Mittwoch und Donnerstag soll diese den Vorhersagen nach überboten werden. Der DWD erwartet Höchsttemperaturen von 32 bis 35 Grad. Dabei bleibt es meist sonnig. In der Nacht zu Freitag sind dann einzelne Schauer möglich.

Ab Freitag kühlt es dann wieder deutlich ab, bei Werten an die 25 Grad soll es am Wochenende aber weiterhin meist trocken bleiben.

Die aktuelle Wetterlage in Bonn und der Region finden Sie auf wetter.ga.de und die Aussichten in unserer Wettervorhersage.

(ga/dpa)