Wetteraussichten für die Region : Bleibt das Wetter in Bonn weiter so wechselhaft?

Das Wetter ist aktuell wechselhaft. (Symbolfoto) Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Bonn/Region Bei vielen Wolken und ein wenig Sonne kann es am Sonntag in Bonn und der Region auch immer wieder regnen. Auch der Abend bleibt weiter wechselhaft. Wird das Wetter in der neuen Woche besser?

Ein wenig Sonne, viele Wolken und einige Regenschauer bestimmen die Wetterlage an diesem Sonntag in Bonn und der Region. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte für den Nachmittag sogar vor Gewittern in Bonn, im Rhein-Sieg-Kreis sowie im Kreis Ahrweiler und im Kreis Neuwied. Auch am Abend soll es bei einem Mix aus Sonne, Wolken und einzelnen Schauern wechselhaft bleiben.

Ähnlich sehen die Vorhersagen für die nächsten Tage aus. „Es gibt in der kommenden Woche leider keinerlei Aussicht auf ein Hochdruckgebiet mit Sonne und Wärme“, sagte Bernd Hussing, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst in Essen, zum Wetter in NRW. Der Mai sei dieses Jahr mit durchschnittlich zehn Grad - ähnlich wie der April - rund drei Grad kälter als der Mittelwert der vergangenen 30 Jahre. „Die Wetterlage ist eingefahren, es gibt keinen richtigen Lichtblick“, sagte Hussing.

In Bonn und der Region klettern die Temperaturen am Montag auf bis zu 15 Grad. Bei vielem Wolken kann es einzelne Regenschauer geben. Die Windböen erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 40 Kilometer in der Stunde. Auch am Dienstag und Mittwoch erwarten die Meteorologen einen Mix aus Sonne, Wolken und Regen. Die Temperaturen steigen auf um die 15 Grad.

Derzeit ist demnach die Luftmasse über dem Land verbreitet labil, erklärt Hussing. Wo die Sonne mit ihrer frühsommerlichen Kraft den Boden kurzzeitig erwärmt, entsteht daher mit hoher Wahrscheinlichkeit kurz darauf ein kräftiger Schauer oder Platzregen. „Manche Gebiete in NRW können sehr viel Regen abbekommen, andere vielleicht so gut wie gar nichts“, hieß es. Die Nächte bleiben recht mild, es kühlt sich in Bonn auf um die acht Grad ab.

(ga/dpa)