Wetter : Stürmische Aussichten für Bonn und die Region

Bei kalten Temperaturen kann es in den nächsten Tagen auch immer wieder regnen. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn/Region Grau, nass und ungemütlich ist das Wetter aktuell in Bonn und der Region. Auch für die nächsten Tage kündigt der Wetterdienst Sturmböen an. Die Aussichten.

Ungemütliches Wetter mit einem Mix aus Regen und starken Böen zieht an diesem Dienstag über Nordrhein-Westfalen. Nach dem regnerischen Morgen bleibt es in Bonn und der Region auch im Tagesverlauf bedeckt mit länger anhaltendem Regen. Erst am Abend soll dieser nachlassen, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Es weht starker Wind, im Bergland sollen sogar Sturmböen auftreten. Die Temperaturen erreichen maximal vier bis sieben Grad.