Wetteraussichten : Dichte Wolken und Regen in Bonn und der Region

In den kommenden Tagen wird es regnerisch. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn/Region In den kommenden Tagen steigen die Temperaturen in Bonn und der Region wieder ein wenig an. Es soll jedoch - besonders an den Feiertagen - viel regnen.

Am Donnerstag kann sich in Nordrhein-Westfalen bis in den Nachmittag hinein durch gefrierenden Regen Glatteis bilden. Besonders betroffen sei der Norden des Landes, in den restlichen Regionen regne es kaum, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Dazu bleibe es überwiegend bewölkt – bei Höchsttemperaturen zwischen zwei Grad im Hochsauerland und sieben Grad westlich des Rheins.

Auch in der Nacht zum Freitag sei im Sauerland anfangs noch Glatteis möglich. Die Tiefstwerte liegen zwischen fünf und null Grad. An Heiligabend sei besonders im Norden und Nordosten verbreitet mit Regen und Sprühregen zu rechnen. Die Höchsttemperaturen steigen auf milde sieben bis zehn Grad. Am Vormittag wehen laut DWD vom Weserbergland bis ins Sauerland starke bis stürmische Böen.

In den nächsten Tagen ist es in Bonn dicht bewölkt. Dabei soll am Samstag Regen. Die Höchstwerte liegen zwischen fünf Grad heute und neun Grad. Auch am 26. Dezember soll es den ganzen Tag über regnen bei Temperaturen bis zu acht Grad.

Aktuelle Wetteraussichten für Bonn und die Region finden Sie in unserer Wettervorhersage. Alle Wetterwarnungen gibt es hier.

(ga/dpa)