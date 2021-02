Aussichten für Bonn und die Region : Nach dem Frühling kehrt der Winter zurück

Es wird deutlich kühler in Bonn und der Region. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Bonn/Region Viele Menschen aus Bonn und der Region haben das sonnige Wetter und die milden Temperaturen in den vergangenen Tagen genossen. Doch wer am Wochenende auf weiterhin milde Werte hofft, wird enttäuscht.

Sonne satt und Temperaturen um die 20 Grad: Das frühlingshafte Wetter am Wochenende hat viele Menschen in Bonn und der Region nach draußen gelockt. Wer in der neuen Woche auf weiterhin milde Werte hofft, wird allerdings enttäuscht: Die kommenden Tage werden deutlich kühler.

Am Freitag zieht eine Kaltfront über Nordrhein-Westfalen hinweg, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen sagte. Am Morgen gab es verbreitet und für mehrere Stunden Regen. Bei maximal neun Grad lockte das regnerische Wetter nicht nach draußen.

Ab dem Mittag gibt es in NRW einen trockenen Sonne-Wolken-Mix. Während es im Rheinland und im Ruhrgebiet eher bewölkt ist, können sich laut DWD besonders die Menschen im Münsterland über Sonne freuen - bei Temperaturen von maximal acht bis elf Grad. Das seien teilweise zehn Grad weniger als am Donnerstag, sagte der Meteorologe. „Bei diesen Temperaturen wird es am Wochenende bleiben.“

Das Wetter wird demnach zwar trocken und freundlich, allerdings nicht ganz so sonnig wie zuletzt. Am Samstag ist es teilweise heiter, örtlich aber auch stärker bewölkt. Für Bonn und die Region warnt der DWD zunächst in der Zeit von Mitternacht bis 8 Uhr vor Frost. In den kommenden Nächten sei dieser generell zu erwarten. Tagsüber wird für Samstag mit drei bis neun Grad gerechnet.

Überwiegend sonnig wird es bei bis zu zwölf Grad dann wieder am Sonntag. Am Montag klettern die Temperaturen bei viel Sonne gar auf bis zu 15 Grad.

(ga (mit Material von dpa))