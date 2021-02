Temperaturen steigen langsam wieder : Warnung vor Glatteis in Bonn und der Region

Update Bonn/Region Die eisigen Temperaturen haben ein Ende. Bis zur Wochenmitte steigen die Temperaturen in Bonn und der Region wieder in den zweistelligen Bereich. Für Montagvormittag gibt es derweil noch eine Warnung vor Glatteis.

Während sich in vielen Regionen in NRW der weiße Schnee in Matsch verwandelt, sollte sich der angekündigte Temperaturanstieg in Bonn in der bevorstehenden Woche vor allem anhand auftauender Eisflächen bemerkbar machen. Nachdem es bereits an einigen Orten in NRW zu Einbrüchen gekommen war , warnte die Feuerwehr noch einmal, dass die Eisdecken bei den steigenden Temperaturen schnell Schwachstellen aufweisen könnten.

Während für den Montagvormittag noch eine Warnung vor Glatteis für Bonn und die Region vorliegt, soll es in den kommenden Tagen zunehmend wärmer werden. Auch hier warnen Meteorologen vor Gefahren, da es überall dort, wo Eisdecken, Pfützen oder Raureif tagsüber antauen, in den Morgen-, Abend- sowie Nachtstunden zu glatten Flächen mit Rutschgefahr kommen kann.

Die Temperaturen klettern am Montag auf bis zu vier Grad. In den Mittagsstunden gibt es eine Regenschauer. Am Dienstag dürfen sich die Menschen in Bonn und der Region dann auf Maximalwerte von elf Grad und bis zu drei Sonnenstunden freuen. In den Abendstunden kühlt es dann bei Regen und leichten Sturmböen wieder auf ungefähr sieben Grad ab. Auch am Mittwoch könnte das Thermometer auf bis zu elf Grad steigen.