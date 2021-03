Aussichten für Sonntag : Wetterdienst warnt vor starkem Gewitter im Rhein-Sieg-Kreis

Bonn/Region Graue Wolken und viel Wind bestimmen derzeit die Wetterlage. Zwischendurch zeigt sich die Sonne. Für Sonntag gilt nun in Bonn und den anliegenden Kreisen erneut eine Warnung vor Sturmböen. Im Rhein-Sieg-Kreis kann es starke Gewitter geben.

Es ist stürmisch in diesen Tagen. Sturmtief Klaus zieht über Deutschland und hat in den vergangenen Tagen vor allem in Norddeutschland für Einsätze der Feuerwehr gesorgt. Auch in Bonn und der Region wehte ein teils heftiger Wind, der am Samstag einige Bäume in Bonn und der Region entwurzelte.