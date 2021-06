Nach den sonnigen Tagen : Ab Sonntag könnte das schöne Wetter in Bonn und der Region vorbei sein

In Bonn und der Region könnte es nach der Hitze zu Regenschauern kommen. Foto: picture-alliance/dpa

Bonn/Region Die Temperaturen blieben in den vergangenen Tagen deutlich über der 30-Grad-Marke. In Bonn und der Region wurden am Donnerstag Temperaturen von bis zu 35 Grad gemessen. Doch das Wetter könnte bald umschlagen.

Der Donnerstag war der bislang heißeste Tag des Jahres 2021. In Nordrhein-Westfalen wurden Temperaturen bis zu 35 Grad erreicht. Mit einer Spitzentemperatur von 35,5 Grad war der Flughafen Münster/Osnabrück am Donnerstag der heißeste Ort Deutschlands. Zum Vergleich: Die höchste jemals in einem Juni in NRW gemessene Temperatur lag bei 37,9 Grad. Gemessen wurde sie am 27. Juni 1947 an Stationen in Köln und Königswinter.

Am Freitag wurde es erneut heiß mit bis zu 34 Grad - und schwül. Die Warn-App Nina warnte zwischen 11 und 19 Uhr vor extremer Hitze in Bonn, im Rhein-Sieg-Kreis und im Kreis Ahrweiler. Die zunächst angekündigten kräftigen Schauer und Gewitter blieben aber sowohl am Freitag, als auch am Samstag aus.

Auch am Samstag blieb es freundlich und warm. Aktuell soll auch die Nacht zu Sonntag trocken werden. Am Sonntag könnte das Wetter dann aber umschlagen. Laut des Deutschen Wetterdienstes kann es am Morgen zu Schauern kommen. Der Mittag und der Abend sollen trocken bleiben, bevor es am Sonntagabend wieder zu Regen kommt. Auch die neue Woche soll regnerisch starten.

Aktuelle Wetteraussichten für Bonn und die Region finden Sie in unserer Wettervorhersage. Alle Wetterwarnungen gibt es hier.

(ga)