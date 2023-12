Wetter Trübe Aussichten zur Mitte der Woche

Nachdem es am Sonntagabend den ersten Schnee in Bonn und der Region gegeben hat, wird es zum Ende der Woche hin wieder wärmer. Der Schnee weicht Regenschauern und Nebel. Dem DWD zufolge muss am Mittwoch mit leichtem Regen und Sprühregen gerechnet werden. Die Temperaturen bewegen sich zwischen zwei und sechs Grad. Erst in der Nacht enden die Schauer voraussichtlich. Nachts sinken die Temperaturen auf um die null Grad, weshalb weiterhin mit Glätte gerechnet werden muss. Der DWD warnt in Bonn, dem Rhein-Sieg-Kreis und Ahrweiler vor Glätte und Frost.