Wetteraussichten : Temperaturen über 30 Grad in Bonn und Region - ab Freitag Tornado-Gefahr

In Bonn und der Region wird es warm. (Archiv) Foto: dpa-tmn/Armin Weigel

Bonn/Region Noch knallt die Sonne vom Himmel und die Menschen in Bonn und der Region genießen sommerliche Temperaturen über 30 Grad. Das schöne Sommerwetter ist aber nicht von Dauer. Bereits am Donnerstag kündigen sich Unwetter an.

Nach dem sonnigen und trockenen Wetter in den vergangenen Tagen könnte es nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstag zu schweren Gewittern und ab Freitag sogar zu vereinzelten Tornados kommen. Bereits ab Donnerstagnachmittag sei vielerorts in Nordrhein-Westfalen mit Unwettern zu rechnen, sagte ein DWD-Meteorologe - bei Temperaturen bis 29 Grad so auch in Bonn und der Region. Örtlich seien Starkregen, Hagel und Orkanböen möglich.

Am Freitag erwartet der DWD eine sogenannte Schwergewitterlage. Bei Temperaturen bis 26 Grad gebe es an diesem Tag in NRW eine höhere Wahrscheinlichkeit für vereinzelte Tornados als gewöhnlich. Ob, wo und wann die schlauchartigen Stürme über das Land fegen könnten, lasse sich noch nicht vorhersagen. „Wir können nur kurzfristig vor einem Tornado warnen, etwa fünf bis sechzig Minuten vorher“, erklärte der Meteorologe

Nach tagelangem Sonnenschein war das Wetter in Nordrhein-Westfalen bereits am Montagnachmittag ungemütlich gewesen. Gewitter mit teilweise kräftigen Schauern und Starkregen sowie kräftige Böen zogen von Westen her über das Land hinweg. In Rheinbach und an der Ahr hatte es Starkregen gegeben, zahlreiche Straßen und einige Keller waren geflutet worden. Bei Flutopfern aus dem vergangenen Sommer kamen schlimme Erinnerungen wieder hoch.

Aktuelle Wetteraussichten finden Sie in unserer Wettervorhersage. Alle Wetterwarnungen gibt es hier.

(ga/dpa)