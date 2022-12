Busverkehr war eingeschränkt : Deutscher Wetterdienst warnt vor Blitzeis in Bonn und der Region

Deutscher Wetterdienst warnt vor Blitzeis in Bonn und der Region

In der Nacht zu Montag und am Wochenstart kann es glatt werden auf den Straßen. (Symbolfoto) Foto: dpa

Bonn/Region Gefrierende Nässe hat am Montagmorgen in Bonn und der Region für glatte Straßen gesorgt. Der Busverkehr war zeitweise eingeschränkt. Der Deutsche Wetterdienst warnt noch bis zum Vormittag vor Glätte.

Wegen Regenfällen in der Nacht zum Montag bei Frosttemperaturen warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) seit Sonntag vor verbreiteter Glatteisgefahr. In Bonn und der Region gefrohr der Regen auf den Straßen unmittelbar zu Eis, sodass viele Straßen und Wege mit einer Eisschicht überzogen waren und teilweise aktuell auch noch sind. Vorsicht geboten ist vor allem auf Fußwegen und in Seitenstraßen.