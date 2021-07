Keine Unwetter am Wochenende : Wahrscheinlichkeit für Schauer und Gewitter nimmt zur Nacht hin ab

Bonn/Region Nach dem heftigen Starkregen der vergangenen Tage wird es nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes in den nächsten Tagen kein Unwetter mehr in NRW geben. Die Schauer- und Gewitterwahrscheinlichkeit nimmt weiter ab.

Nach dem heftigen Starkregen am Mittwoch in Bonn und der Region wird es nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in den nächsten Tagen kein Unwetter mehr in Nordrhein-Westfalen geben. Am Donnerstagnachmittag habe es noch lokale Schauer etwa am Niederrhein gegeben, im Laufe der Nacht und am Freitag nehme die Schauer- und Gewitterwahrscheinlichkeit in dem Bundesland weiter ab, sagte der Meteorologe Daniel Jose-Tüns der dpa. „Unwetterartige Regenmengen erwarten wir am Freitag nicht.“ Für das Wochenende sehe es gut aus - der Hochdruckeinfluss werde zunehmen und es werde keine nennenswerten Niederschläge mehr geben.