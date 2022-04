Wettervorhersage : Neue Woche startet in Bonn und der Region frostig

Symbolbild Foto: dpa-tmn/Jens Büttner

Bonn Die neue Woche startet frostig bei Temperaturen unter null Grad. Bis Mitte der Woche erwartet Bonn und die Region dann aber frühlingshaftes Wetter. Und wie wird es an Ostern? Wir wagen eine erste Wetterprognose.

Nach einem wechselhaften Wochenende startet die neue Woche in Bonn und der Region knackig-kalt. Laut Deutschem Wetterdienst muss in der Bundesstadt und Teilen der Region in der Nacht von Sonntag auf Montag mit Frost und Temperaturen von minus drei Grad gerechnet werden. In Bodennähe tritt Frost bei minus sechs Grad auf.

Tagsüber präsentiert sich der Montag mit einem Sonne-Wolken-Mix, wobei es aber trocken bleibt. Das Thermometer schafft es dann auf Werte bis 17 Grad. Insbesondere am Mittag setzt sich die Sonne durch und erwärmt die Luft. Idelaes Wetter also, um die Kirschblüte in der Bonner Altstadt zu bewundern.

Am Dienstag sind dann sogar bis zu 24 Grad drin, wobei auch der eine oder andere Schauer möglich ist.

Oster-Trend: Es wird kühler

Je näher wir in Richtung Ostern kommen, umso kühler wird es jedoch wieder. Karfreitag erwarten uns nach jetzigem Stand nur noch 18 Grad in Bonn. Dazu gibt es einen Sonnen-Wolken-Mix. Am Osterwochende schafft es das Thermometer dann wohl sogar nur noch auf etwa 15 Grad. Zumindest soll es trocken bleiben, schenkt man den Meteorologen Glauben.

(ga)