Wetteraussichten für Bonn und der Region : Die neue Woche wird nass und windig

Bonn/Region Nach einem sonnigen Wochenende erwartet Bonn und die Region zum Wochenstart stürmisches und wechselhaftes Wetter. Es wird eine ungemütliche Woche.

Das Wetter an diesem Wochenende hat sich von seiner sonnigen Seite gezeigt. Frostige Temperaturen am Morgen und viel Sonne luden zu ausgiebigen Spaziergängen an der frischen Luft ein. In den kommenden Tagen wird das Wetter deutlich ungemütlicher.

Bereits in der Nacht zu Montag frischt der Wind auf bringt Wolken in die Region. Der Deutsche Wetterdienst erwartet am Montagmittag stürmische Böen auch im Flachland. Die Temperaturen werden derweil milder. Am Rhein klettern sie mit elf Grad am Montag wieder in den zweistelligen Bereich. In den Höhenlagen bleibt es etwas kühler. Die Regenwahrscheinlichkeit steigt und es kann zu einzelnen Schauern kommen. Frost wird es in den Nächten nicht mehr geben.