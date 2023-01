Wetteraussichten für Bonn und die Region : Schneefall auch am Freitag möglich

Bonn/Region An diesem Freitag bleibt es kalt und glatt, gegen Nachmittag kann es erneut zu Schneefällen in Bonn und der Region kommen. Auch am Donnerstag hat es teilweise geschneit.

Am Freitag erwartet der DWD wechselnde bis starke Bewölkung und insbesondere im Nordwesten und Westen Schneeschauer vor allem am Nachmittag. In Bonn kann am Vormittag auch mal die Sonne zum Vorschein kommen, ab 15 Uhr wird mit Schnee gerechnet. Es besteht Glättegefahr. Es könne auch zu einzelnen, kurzen Gewittern kommen. Die Temperaturen erreichen maximal ein bis vier Grad, im Bergland minus zwei bis zwei Grad.

Am Wochenende geht es ähnlich weiter. Während es Samstag vornehmlich trocken bleibt, fällt am Sonntag zeitweise Schnee. Weiterhin besteht Glättegefahr.

Schneefall am Donnerstagmorgen hat für Verkehrschaos gesorgt

Schneefall und Schneeregen haben am Donnerstagmorgen für Behinderungen im Berufsverkehr rund um Bonn gesorgt. Besonders auf den Autobahnen war es am Morgen voll. Nach Angaben der Autobahnpolizei Köln habe es rund um Bonn zwar vergleichsweise viele Unfälle auf den Autobahnen gegeben, aber keine schweren Unfälle. Kleinere Blechschäden und die schlechten Sichtverhältnisse sorgten für lange Wartezeiten bei den Autofahrern.

In ganz NRW gab es gegen 8.15 Uhr bereits mehr als 220 Kilometer Stau. Der Winterdienst war vielerorts auf den Autobahnen und in den Städten im Einsatz. Auch auf den Straßen in Bonn und besonders im Rhein-Sieg-Kreis kam es zu vielen Unfällen.

Nach Angaben von Wetteronline schneite es am Morgen in Teilen des Rheinlands und des Ruhrgebiets kräftig. In anderen Teilen des Rheinlands hat es am Morgen lediglich Schneeregen gegeben. Die Temperaturen lagen am Donnerstagmorgen mit Werten um ein Grad in Bonn nur knapp über dem Gefrierpunkt.

Am Vormittag kann es vor allem in der Südhälfte NRWs weitere Schneeschauer geben, die im Nachmittagsverlauf langsam abziehen sollten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Aus dem Nordwesten ziehen einzelne Schneeschauer auf, in Tieflagen kommt es zu Schneeregen- oder Regenschauern. Die Temperaturen erreichen am Donnerstag maximal ein bis fünf Grad, in Hochlagen minus zwei bis plus ein Grad.

Die aktuelle Wetterlage in Bonn und der Region finden Sie auf wetter.ga.de und die Aussichten in unserer Wettervorhersage.

