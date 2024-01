Schnee und Glätte Deutscher Wetterdienst warnt ab 11 Uhr vor starkem Schneefall in Bonn

Nadine Schittko, Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst hat sich die Wetterlage in der Region näher angesehen. Sie erklärt das Frontensystem so: „Im Norden liegt kalte Luft über Europa und über dem Süden warme.“ Am Mittwochmorgen und am Mittwochvormittag sei es sehr wahrscheinlich, dass Schnee auch in Bonn fällt. Ab dem Mittag geht der Schnee laut Schittko dann eher in Regen über. Dort, wo dieser auf gefrorenen Boden trifft, kann es schnell extrem glatt werden. Schulkinder sollten sich daher nicht zu früh auf eine Fahrt mit dem Schlitten durch Bonn freuen: „Wahrscheinlich liegt am Mittwochnachmittag zu wenig Schnee in Bonn, um rodeln zu können“, schätzt die Meteorologin. Die Schneehöhen in Bonn werden dann voraussichtlich zwischen einem und fünf Zentimeter liegen. Im Kreis Ahrweiler eher bei fünf Zentimentern.