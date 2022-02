Aussichten für Bonn und die Region : Wird das Wetter in der neuen Woche wieder freundlicher?

Viele Wolken bei ein wenig blauen Himmel gibt es in den kommenden Tagen in Bonn und der Region. (Symbolfoto) Foto: dpa/Mohssen Assanimoghaddam

Bonn/Region Nach vereinzelten Böen am Montag entspannt sich die Lage am Dienstag weitestgehend. Wie wird das Wetter in den kommenden Tagen? Die Aussichten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit vielen Wolken und vereinzelt Regen setzt sich das trübe Wetter auch zur Wochenmitte weiter fort. Am Dienstag bleibt es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) noch stark bewölkt bis bedeckt. Bis zum Abend seien noch einzelne Windböen und in höheren Lagen Sturmböen zu erwarten, so der DWD weiter. Die Temperaturen bewegen sich zwischen acht und zwölf Grad.

In Bonn soll es bei Höchsttemperaturen um die zwölf Grad bis in den Abend stark bewölkt bleiben.

In der Nacht zu Mittwoch soll es laut DWD-Vorhersage vereinzelt zu Regen kommen. Die Temperaturen fallen auf acht bis fünf Grad.

Am Mittwoch rechnen die Metereologen dann mit Temperaturen zwischen neun und 13 Grad. Dazu bleibe es laut DWD-Prognose bei vielen Wolken und nur vereinzelt komme es zu Sprühregen. In Bonn soll es weiter bedeckt und trocken bleiben. Zum Wochende hin wird dann mit kühleren Temperaturen gerechnet.

Aktuelle Wetteraussichten finden Sie in unserer Wettervorhersage. Alle Wetterwarnungen gibt es hier.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Der General-Anzeiger arbeitet dazu mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Wie die repräsentativen Umfragen funktionieren und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

(dpa/ga)