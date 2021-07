Starkregen in Bonn und der Region : Unwetterwarnung vor Dauerregen - bis zu 200 Liter Regen möglich

DWD warnt vor Starkregen: In Bonn und der Region werden bis einschließlich Donnerstag extreme Regenfälle erwartet. (Symbolbild) Foto: dpa/Annette Riedl

Bonn/Region Noch bis Donnerstag gilt eine Unwetterwarnung vor extrem ergiebigem Dauerregen in Bonn und der Region. Mancherorts kann es so viel regnen wie in einem ganzen Monat. Der ADAC gibt Tipps, was Autofahrer bei Starkregen beachten sollten.

Weite Teile Nordrhein-Westfalens werden am Mittwoch voraussichtlich von heftigem Dauerregen heimgesucht. Betroffen ist vor allem der Süden, aber auch Ruhrgebiet, Sauer- und Siegerland sowie das südliche Münsterland. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat entsprechende amtliche Warnungen veröffentlicht. Für die Kreise Bonn, Euskirchen, Aachen, Düren, den Rhein-Erft-Kreis sowie Teile Kölns und des Rhein-Sieg-Kreises gilt die höchste Warnstufe. Auch für Dienstag gilt bereits eine entsprechende Warnung vor extrem ergiebigem Dauerregen.

Vor allem ab Mittwochnachmittag erwarten die Meteorologen kräftige Gewitter, bei denen es innerhalb weniger Stunden 20, 40 oder auch 70 Liter pro Quadratmeter regnen kann. Hagel mit Korngrößen um zwei Zentimeter sowie Sturmböen sind ebenfalls nicht ausgeschlossen. Zum Vergleich: Zwischen 1961 und 1990 fielen in Nordrhein-Westfalen im gesamten Juli im Schnitt 82 Liter Regen pro Quadratmeter.

Bis Donnerstagmorgen sind immer wieder starke Regenfälle möglich, dazwischen gibt es nur kurze Regenpausen. Zwischen Dienstagvormittag und Donnerstagmorgen halten die Meteorologen 80, regional auch bis zu 130 Liter Regen für möglich. Punktuell seien auch 200 Liter denkbar, hieß es in einer Mitteilung. „Der Schwerpunkt liegt wahrscheinlich in einem Bereich von der Mitte bis in den Südwesten von NRW“, hieß es. Der DWD betonte am Dienstagnachmittag, dass es noch größere Modellunsicherheiten gebe.

ADAC gibt Tipps: Das sollten Autofahrer bei Starkregen beachten

Da extreme Wetterlagen wie Gewitter und Starkregen auch für Autofahrerinnen und Autofahrer gefährlich werden können, gibt der ADAC Tipps, was in solchen Situationen zu beachten ist:

Die Fahrweise unbedingt den Wetter- und Sichtverhältnissen anpassen „Die Geschwindigkeit deutlich reduzieren, den Sicherheitsabstand vergrößern und vorausschauend fahren, ist bei starkem Regen das A und O“, sagt ADAC-Verkehrsexperte Roman Suthold. Sobald der Scheibenwischer auf die höchste Stufe gestellt werden muss, empfiehlt der ADAC, nur noch maximal 80 km/h zu fahren. Erst in der vergangenen Woche mussten Abschnitte der A 42 und A 43 in NRW wegen Überflutung zeitweise gesperrt werden.

Aktuelle Wetteraussichten für Bonn und die Region finden Sie in unserer Wettervorhersage. Alle Wetterwarnungen gibt es hier.

(ga)