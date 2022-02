Aussichten für das Wochenende : Wetterdienst warnt vor Sturm in Bonn und der Region

Am Wochenende wird es in Bonn und der Region stürmisch. Foto: dpa-tmn/Michael Reichel

Bonn/Region Am Wochenende bleibt es in Bonn und der Region ungemütlich. Sturm und Regen wechseln sich ab, die Sonne lässt sich nur sporadisch blicken. Ab Freitagnachmittag gibt es eine Warnung.

In Bonn und der Region bleibt es auch übers Wochenende nass und kalt. Am Freitag soll es in den Abenstunden regnen, zudem warnt der Deutsche Wetterdienst ab 16 Uhr vor Sturmböen von bis zu 80 Stundenkilometern, in höheren Lagen bis zu 90 Stundenkilometern. Die Warnungen der Stufe 2 bis 4 für Bonn und die umliegenden Kreise Neuwied, Ahrweiler und Rhein-Sieg gilt bis in die Nachtstunden. Die Temperaturen steigen nicht über 9 Grad, wegen des Windes fühlt es sich allerdings frostiger an.