Wetter in Bonn und Region : An Weihnachten bleibt es grau und verregnet

Wetter : Regen und Werte um 10 Grad lösen das Winterwetter in NRW ab Statt Schnee erwartet die Menschen in NRW in den kommenden Tagen vor allem Regen. Am Dienstag soll es am Vormittag noch bewölkt sein, vor allem im Nordwesten sowie im Bergischen Land kommt es im Tagesverlauf aber zeitweise zu Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.