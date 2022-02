Aussichten für Bonn und die Region : Wird das Wetter in der neuen Woche wieder freundlicher?

Viele Wolken bei ein wenig blauen Himmel gibt es in den kommenden Tagen in Bonn und der Region. (Symbolfoto) Foto: dpa/Mohssen Assanimoghaddam

Bonn/Region Mit viel Regen und stürmischen Wind war das Wetter am Sonntag in Bonn und der Region ziemlich ungemütlich. Auch am Montag ist es verbreitet noch böig. Wie wird es in den kommenden Tagen? Die Aussichten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Heftige Regenfälle und ein stürmischer Wind sind am Sonntag über Bonn und die Region gezogen, die Feuerwehren verzeichneten jedoch keine größeren Einsätze. Zum Wochenstart hat sich die Wetterlage deutlich entspannt, es weht teilweise jedoch noch ein ordentlicher Wind. In höheren Lagen sei vereinzelt mit stürmischen Böen zu rechnen, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Im Laufe des Tages soll sich zudem auch mal die Sonne zeigen, die Temperaturen steigen auf etwa sieben Grad.

In der Nacht zu Dienstag bleibt es laut DWD-Vorhersage meist trocken, im Norden und Nordwesten könne es noch einzelne Schauer geben. Im Rheinland soll es jedoch trocken bleiben. Die Temperaturen sinken demnach auf vier bis zwei Grad, im Bergland sind minus zwei Grad möglich. Der Wetterdienst warnt vor glatten Straßen durch gefrierenden Regen oder Sprühregen.

Am Dienstag bleibe es meist bedeckt, regnen soll es den Vorhersagen nach in Bonn nicht. Die Temperaturen erreichen bis zu elf Grad. Zudem bleibt es windig.

Noch ein paar Grad wärmer soll es am Mittwoch werden. Die Meteorologen rechnen mit Temperaturen zwischen neun und 13 Grad. Dazu soll es laut DWD-Prognose bei vielen Wolken weitgehend niederschlagsfrei bleiben. Ab Donnerstag kühlt es sich dann wieder etwas ab. An der Wetterlage soll sich aber kaum etwas ändern.

Aktuelle Wetteraussichten finden Sie in unserer Wettervorhersage. Alle Wetterwarnungen gibt es hier.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Der General-Anzeiger arbeitet dazu mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Wie die repräsentativen Umfragen funktionieren und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

(dpa/ga)