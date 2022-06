Wetter in Bonn und der Region : Region erwartet deutliche Abkühlung am Montag

Das Eis von Jonas und David schmolz bei Rekordhitze am Samstag in Bonn noch in der Waffel. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn/Region Der Samstag war in Bonn und der Region der bisher heißeste Tag des Jahres. Auch am Sonntag bleibt es warm. Am Montag kühlen sich die Temperaturen weiter ab.

Nach dem ungewöhnlich heißen Samstag können sich die Menschen in der Region dann auf kühlere Temperaturen einstellen. Der Sonntag wird mit Höchstwerten um 29 Grad etwas kühler als der Samstag. Tagsüber sorgen Windböen für eine leichte Erfrischung. In den Abendstunden sinken die Temperaturen wieder auf 21 Grad. Gewitter und Starkregen hält der Deutsche Wetterdienst für „nicht gänzlich ausgeschlossen“.

Abkühlung am Montag

Der Montag startet in NRW zunächst bewölkt mit vereinzelten Schauern, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit. Im Laufe des Tages lockere es zunehmend auf. Die Temperaturen erreichen laut dem Bonner Wetterdienst Wetter Online in Bonn am Montag nur bis zu 22°C. In der Nacht zu Dienstag kühle es auf 15 bis 13 Grad ab. Dabei nimmt laut DWD die Gefahr von Gewitter und Starkregen mit bis zu 25 Litern Regen pro Quadratmeter in NRW zu.

Einen Vorgeschmack auf den Hochsommer konnten am Samstag viele Menschen in Bonn und der Region bekommen. Der Samstag war der bisher heißeste Tag des Jahres in Bonn. Gegen 17 Uhr wurden in Bonn-Endenich 36,2 Grad Celsius gemessen, wie der Wetterstatistiker Klaus Kosack mitteilte. Damit wurde auch der bisherige Rekord vom 19. Mai - damals waren es 31,9 Grad - übertroffen. Auch der Deutsche Wetterdienst nahm Bonn mit in die Liste der heißesten Orte in NRW auf. Am Flughafen Köln-Bonn wurden am Samstag 35,5 Grad Celsius gemessen. Noch heißer war es laut DWD an Station Weilerswist-Lommersum (Kreis Euskirchen) mit offiziellen 35,7 Grad.

Es folgte die zweite Tropennacht des Jahres. Das Thermometer blieb vielerorts über der 20-Grad-Marke. Seit Beginn der Hitzewelle (12. Juni) gab es schon 95 Stunden Sonne, das sei laut Kosack die Hälfte des Sonnenscheins eines normalen ganzen Junis. Gleichzeitig ist es auch sehr trocken. Kein einziger Tropfen Regen fiel seit dem 10. Juni in Bonn. Der Deutsche Wetterdienst weist daher auf hohe Waldbrandgefahr in der Region hin.

36-Grad Hitze am Samstag in der Region: Schlange vor dem Freizeitbad Monte Mare in Rheinbach. Foto: Axel Vogel

Erfrischung am Brunnen an der Meckenheier Hauptstraße. Foto: Axel Vogel

Ein Rheinbacher genießt bei einer Wasse4rpfeife an einem schattigen Plätzchen das Rheinpanorama bei Hersel. Foto: Axel Vogel

Aufgrund der Hitze und des strahlenden Sonnenscheins suchten viele Bonnerinnen und Bonner die umliegenden Freibäder auf. Dabei kam es allerdings teilweise zu Streitigkeiten und langen Warteschlangen. An anderer Stelle - in der Villa Hammerschmidt - konnten Besucher das Wetter am Tag der offenen Tür genießen, gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der auch zu Besuch war.

Bei den Temperaturen sehnen sich viele nach einer Abkühlung. Möglichkeiten dafür gibt es in Bonn und der Region etwa einen Ausflug in eines der Freibäder in Bonn oder an einen der Flüsse und Seen im Bonner Umland. Eine Abkühlung verschafft auch ein kühles Eis aus einer der zahlreichen Eisdielen in Bonn. Erfrischungen verschaffen auch Gaststätten und Lokale mit ihren kühlen Getränken, die man auf den Sonnenterrassen genießen kann. Wer zum kalten Getränk noch mehr Urlaubs-Atmosphäre braucht, findet in Bonn und der Umgebung auch Strandbars, in denen man einen heißen Tag bequem ausklingen lassen kann.

Die aktuelle Wetterlage in Bonn und der Region finden Sie auf wetter.ga.de und die Aussichten in unserer Wettervorhersage.

