Aussichten für Bonn und die Region : Heftige Gewitter und Starkregen über Pfingsten möglich

Am Wochenende drohen erneut Gewitter in der Region. Foto: Christoph Meurer

Bonn/Region In den nächsten Tagen soll es in Bonn und der Region wieder wärmer werden, zudem scheint häufig die Sonne. Über Pfingsten kann es jedoch ungemütlich werden - Gewitter und Unwetter mit Starkregen sind möglich. Auch die Besucher von Rock am Ring sollten Regenjacken einpacken.

Das Wetter in Nordrhein-Westfalen wird in den kommenden Tagen zunehmend wärmer. Allerdings kann es zum Pfingstwochenende mitunter kräftige Gewitter geben, wie der Deutschen Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte.

Am Mittwoch bleibt es bei Temperaturen an die 20 Grad in Bonn meist niederschlagsfrei, dazu zeigt sich häufig die Sonne. Am Donnerstag bleibt es trocken, die Temperaturen steigen auf um die 23 Grad.

Ab Freitag wird es dann wechselhafter. Es bleibt dem DWD zufolge in NRW heiter bis wolkig, von Südwesten her kann es erste Schauer geben. Örtlich seien bereits Unwetter durch Starkregen möglich. Bei Schauern und Gewittern können stürmische Böen auftreten. In der Nacht zu Samstag sollen die Gewitter und Schauer abklingen. Im Norden NRWs soll es meist trocken bleiben.

Samstag sieht es den Vorhersagen nach ähnlich aus: Im Tagesverlauf kann es bei Temperaturen bis zu 26 Grad teils kräftige Schauer und Gewitter geben. Örtlich sind erneut Unwetter mit Starkregen möglich. Der Sonntag soll ebenfalls unbeständig werden, es ist erneut mit teils heftigen Regenschauern zu rechnen.

Ab Montag soll sich die Wetterlage dann wieder beruhigen. Bei Temperaturen von 22 Grad erwarten die Meteorologen ein Mix aus Sonne und Wolken.

Auch die Besucher von Rock am Ring auf dem Nürburgring müssen sich auf teilweise ungemütliches Wetter einstellen. Am Freitagabend sind laut dem Portal donnerwetter.de Regenschauer möglich, dabei bleibt es aber warm bei Temperaturen bis zu 25 Grad. So warm soll es auch am Samstag bleiben, allerdings soll es bereits ab Mittag Gewitter und Regen geben. Auch am Sonntag sind Regenschauer und Gewitter möglich, die Temperaturen liegen zwischen 17 und 23 Grad.

Aktuelle Wetteraussichten finden Sie in unserer Wettervorhersage. Alle Wetterwarnungen gibt es hier.

