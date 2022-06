Wetteraussichten: Temperaturen bis zu 30 Grad : Bonn und die Region können sich auf Freibadwetter freuen

Bonn/Region Die neue Woche in Bonn und der Region startet zwar mit milden Temperaturen um die 20 Grad. Doch zur Wochenmitte erwarten die Meteorologen Freibadwetter mit bis zu 28 Grad.

Die Woche beginnt zwar mit milden Temperaturen, soll aber ab Mittwoch so richtig warm werden: Überwiegend heiteres und sonniges Wetter erwartet Bonn und die Region am Montag und Dienstag. In Bonn dürften die sonnigen Tage nur durch wenige Wolken am Himmel, danach aber kaum noch getrübt werden, so die Prognosen. Die Temperaturen steigen auf bis zu 24 Grad tagsüber.