Wetteraussichten für Bonn und die Region : Woche in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis startet heiter

Bonn/Region Die neue Woche in Bonn und der Region startet mit milden Temperaturen um die 20 Grad. Zur Wochenmitte erwarten die Meteorologen Freibadwetter mit bis zu 30°C.

Überwiegend heiteres und im Süden auch sonniges Wetter erwartet Bonn und die Region zu Beginn der neuen Woche. Das Niederschlagsrisiko liegt am Montag bei 40 Prozent, sodass es am Vormittag noch gelegentlich zu Schauern kommen kann. In Bonn dürfte der sonnige Tag durch wenige Wolken am Himmel danach aber kaum noch getrübt werden, so die Prognosen. Die Temperaturen steigen auf bis zu 23 Grad tagsüber. Die Nachttemperaturen liegen bei rund acht Grad.