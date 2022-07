Wetteraussichten für Bonn und die Region : Warmer und sonniger Start in die Woche

Bonn/Region Zum Wochenstart wird es in Bonn und der Region sommerlich warm. Regen soll auch erstmal ausbleiben, zumindest bis Ende der Woche. Die Aussichten.

Am Montag wird für Bonn und die Region sommerlich warmes Wetter erwartet. Bei Temperaturen von bis zu 26 Grad soll der Himmel größtenteils wolkenlos bleiben. Auch in den kommenden Tagen ist nicht mit besonderer Abkühlung zu rechnen. Am Dienstag sind für Bonn bis zu 25 Grad vorhergesagt, am Mittwoch 22. Auch am Donnerstag bleibt es warm, bei einer Regenwahrscheinlichkeit von 90 Prozent ist aber mit einigen Schauern zu rechnen.