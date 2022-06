Regenschauer in Bonn und der Region : Das Wetter kann in dieser Woche ungemütlich werden

Bonn/Region Die Temperaturen bleiben mit Werten bis zu 21 Grad zwar angenehm mild, dafür kann es in den kommenden Tagen aber ungemütlich werden. Für Bonn und die Region sind Regenschauer vorhergesagt.

Die Menschen in Bonn und der Region müssen sich in den kommenden Tagen auf eher ungemütliches Wetter mit Schauern und Gewittern einstellen. Am Dienstag kann es im Tagesverlauf einzelne Schauer geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagmorgen mitteilte. In der Eifel sind am Nachmittag und am Abend auch kurze Gewitter möglich. Die Tageshöchstwerte liegen in Bonn und der Region bei etwa 21 Grad.