Wetter in Bonn und der Region : Bonn und die Region knacken die 30-Grad-Marke

In Bonn und der Region wird es warm. (Archiv) Foto: Benjamin Westhoff

Bonn/Region Bonn und die Region erwarten knackige Temperaturen zur Wochenmitte mit Temperaturen über 30 Grad. Es könnte aber schnell wieder abkühlen und auch neue Unwetter werden erwartet.

Nach einem regnerischen Wochenauftakt wird es warm in Bonn und der Region. Am Dienstag bleibt es noch bei Temperaturen um die 25 Grad. Am Mittwoch klettern sie dann auf über 30 Grad und erreichen am Donnerstag 32 Grad. Dabei zeigt sich auch die Sonne, wird aber immer wieder auch von Wolken bedeckt.

Am Donnerstag steigt dann ab dem Nachmittag bis zum Abend hin die Unwettergefahr und es kann vereinzelte Schauer geben. Am Freitag kühlt es dann deutlich ab, die Höchsttemperaturen sinken um zehn Grad und fallen auf 22 Grad. Auch am Freitag kann es Schauer und Gewitter geben.

Nach tagelangem Sonnenschein war das Wetter in Nordrhein-Westfalen am Montagnachmittag ungemütlich gewesen. Gewitter mit teilweise kräftigen Schauern und Starkregen sowie kräftige Böen zogen von Westen her über das Land hinweg. In Rheinbach hatte es Starkregen gegeben, zahlreiche Straßen und einige Keller waren geflutet worden.

Aktuelle Wetteraussichten finden Sie in unserer Wettervorhersage. Alle Wetterwarnungen gibt es hier.

(ga/dpa)