Aussichten für Bonn und die Region : Nach Starkregen am Dienstag sind weiter Schauer möglich

In Bonn und der Region bleibt es weiter wechselhaft.

Bonn/Region Heftigen Regen gab es am Dienstagabend in Bonn und der Region. Auch in den kommenden Tagen soll es wechselhaft bleiben. Die Aussichten.

In den kommenden Tagen rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit wechselhaftem und regnerischem Wetter in Nordrhein-Westfalen. Auch in Bonn und der Region kann es immer sonnigen Abschnitten auch immer wieder Regen geben.

Am Mittwoch ziehen nach einem aufgelockerten Mittag dichtere Wolken und Schauer aus dem Westen auf, teilte der DWD am Mittwochmorgen mit. Vereinzelte Gewitter seien nicht auszuschließen. Die Höchsttemperaturen liegen in Bonn bei 19 bis 22 Grad, in Hochlagen bei rund 18 Grad. In der Nacht zum Donnerstag sollen die Niederschläge nachlassen, die Tiefstwerte liegen bei 13 bis zehn Grad.

Erst am Dienstagabend hatte es stark geregnet. Nach Angaben von Klaus Kosack, ehemaliger Chefstatistiker der Stadt Bonn, lag die Regenmenge bei 22,3 Wasser pro Quadratmeter, davon 16 Liter innerhalb einer Stunde. Das entspreche rund 30 Prozent der Niederschläge eines durchschnittlichen Juni, erklärt Kosack. Mehr Regen fiel an einem Tag in diesem Jahr bislang nicht in Bonn. Einsätze für die Feuerwehr gab es allerdings nicht.

Der Donnerstag bleibt es ebenfalls wechselhaft. Teils wird es laut DWD stark bewölkt mit Schauern, seltener sind Gewitter möglich. Die Temperaturen erreichen maximal 16 bis 20 Grad.

Am Freitag erwarten die Meteorologen dann weitgehend trockenes Wetter, nur vereinzelt seien Schauer möglich. Es sei mit Höchstwerten von 22 bis 24 Grad zu rechnen. Das Wochenende bringt dann freundlicheres Wetter mit einem Mix aus Sonne und Wolken bei Höchstwerten über 20 Grad mit sich.

