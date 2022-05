Unwetterwarnung : Warnung vor schweren Gewittern in Bonn und der Region

Bonn/Region Vom Westen ziehen die ersten schweren Gewitter auf. Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Unwetterwarnung vor schweren Gewittern in Bonn und den umliegenden Kreisen herausgegeben.

Nach dem sonnigen und trockenen Wetter in den vergangenen Tagen wird es es nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstag zu schweren Gewittern kommen. Am Freitag könnten sogar vereinzelte Tornados nicht ausgeschlossen werden. Bereits ab Donnerstagnachmittag sei vielerorts in Nordrhein-Westfalen mit Unwettern zu rechnen, sagte ein DWD-Meteorologe - bei Temperaturen bis 29 Grad so auch in Bonn und der Region. Örtlich seien Starkregen, Hagel und Orkanböen möglich.