Wetter-Aussichten : Vorerst ruhiges Herbstwetter in Bonn und der Region

Der Goldene Herbst ist zurück. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Bonn/Region So richtig ungemütlich ist das Wetter in diesem November noch nicht. Auch aktuell ist es in Bonn und der Region bei viel blauem Himmel meist sonnig. Doch wie lange bleibt es so schön? Die Wetter-Aussichten.

Blauer Himmel und viel Sonne: Nach einem nebeligen Start zeigt sich an diesem Dienstag in Bonn und der Region goldenes Herbstwetter. Dazu steigen die Temperaturen bei im Tagesverlauf nur leichten Wolken auf um die 12 Grad. Frostig kann es allerdings in der Nacht werden.

Im Bergland und in Tallagen rutschen die Temperaturen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf bis minus 1 Grad. Dort müsse mit Frost und Glätte gerechnet werden. Doch auch in den Städten sinken die Werte bis an den Gefrierpunkt.

Am Mittwoch bleibe es den Vorhersagen nach ebenso ruhig und überwiegend sonnig. Zum Nachmittag hin ziehen jedoch Wolken auf. Bei Temperaturen um die zehn Grad soll es aber trocken bleiben. In Höhenlagen ist es etwas kühler.

Weniger Wolken und dafür wieder mehr Sonne bei leichten Windböen erwarten die Meteorologen am Donnerstag und am Freitag. Erst ab Freitagnacht und am Samstag selbst soll es dann unbeständiger werden. Dann ist auch wieder Regen möglich. Bis dahin bleibt Bonn und die Region jedoch goldenes Herbstwetter erhalten.

Aktuelle Wetteraussichten für Bonn und die Region finden Sie in unserer Wettervorhersage. Alle Wetterwarnungen gibt es hier.

(ga/dpa)