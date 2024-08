Wetter-Aussichten Bonn und der Region stehen heiße Tage bevor

Der Mittwoch begann zunächst kühl. Im Laufe des Tages klettern die Werte nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) jedoch auf bis zu 31 Grad. Bei wolkenlosem Himmel und strahlendem Sonnenschein liegen die gefühlten Temperaturen bei 34 Grad. Regen sei keiner zu erwarten. Am Donnerstag rechnet der Bonner Wetterdienst WetterOnline mit 32 Grad für Bonn und die Region. Vor allem am Vormittag scheint die Sonne, gegen Nachmittag sollen allmählich Wolken aufziehen, in der Nacht ist Regen möglich.