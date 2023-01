Wetter rund um Bonn : Zur neuen Woche kühlt es sich deutlich ab

Dunkle Wolken ziehen in diesen Tagen über die Region. Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Bonn/Region Grau, stürmisch, aber recht mild zeigt sich das Wetter in Bonn und der Region an diesem Wochenende. Zum Wochenstart soll es sich deutlich abkühlen. Bleibt es denn so wechselhaft?

Stürmischer Wind, viele Wolken und einzelne Schauer: Das Wetter in Bonn und der Region ist am Sonntag äußerst wechselhaft. Die Temperaturen bleiben im Tagesverlauf bei Höchstwerten von neun Grad im einstelligen Bereich, im Bergland ist es nur um die zwei Grad warm. Dazu kann es am Nachmittag zu starken bis stürmischen Böen kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Bei Schauern sind auch Böen von bis zu 100 Kilometer in der Stunde nicht ausgeschlossen. In der Nacht zu Montag kann es regnen, im Bergland besteht deshalb ab 400 bis 600 Metern laut DWD auch Glättegefahr.

Nach einzelnen Auflockerungen am Montagmorgen beginnt die neue Woche wolkig und regnerisch. Vereinzelt kann es dabei zu kurzen Graupelgewittern kommen, wie der DWD mitteilte. Mit Höchstwerten um die fünf Grad wird es deutlich kühler. Dazu geht ein überwiegend mäßiger und in Böen zeitweise starker Wind. Ab dem Nachmittag soll der Regen nachlassen.

Ab Dienstag soll es den Vorhersagen nach freundlicher werden. Bei einem Mix aus Sonne und Wolken soll es ab dem Mittag meist niederschlagsfrei bleiben. Es weht nur noch ein mäßiger Wind. Auch am Mittwoch zeigt sich der Vorhersage nach immer wieder die Sonne. Es kühlt sich jedoch weiter ab, die Temperaturen steigen auf maximal drei Grad. Eine ähnliche Wetterlage mit kühlen Temperaturen erwartet der DWD auch für den Rest der Woche.

Die aktuelle Wetterlage in Bonn und der Region finden Sie auf wetter.ga.de und die Aussichten in unserer Wettervorhersage.

(ga/dpa)