Wetter in Bonn und Umgebung : Was der angekündigte Dauerregen für die Region bedeutet

Was der angekündigte Dauerregen für die Region bedeutet

Wetter in Bonn und Umgebung

In Bonn und der Region kann es ab Dienstag viel Regen geben. (Symbolfoto) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Bonn/Region Seit Dienstagabend gilt in Bonn und der Region eine Warnung vor Dauerregen. Drohen vollgelaufene Keller und Überschwemmungen? Meteorologe Karsten Brandt schätzt die Lage ein - auch mit Blick auf die Trockenheit der Böden.

Es wird ungemütlich in Bonn und der Region: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für den Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochabend vor Dauerregen der Stufe zwei von vier , örtlich können innerhalb von 24 Stunden bis zu 40 Liter pro Quadratmeter herunterkommen. Drohen bei der Wetterlage über die Ufer tretende Flüsse, mit Wasser vollgelaufene Keller und unter Wasser stehende Straßen? Der Bonner Meteorologe Karsten Brandt gibt im GA-Gespräch leichte Entwarnung.

Angekündigter Dauerregen: Hochwasser „sehr unwahrscheinlich“

Bei den angekündigten Regenschauern bis Mittwochabend handele sich um „keine dramatische Wetterlage, es gebe „keine große Unwettergefahr“, sagt der Experte, ergänzt jedoch: „Was passieren kann, ist, dass lokal eine Unterführung unter Wasser steht oder dass Wasser in Keller läuft.“ Dies passiere aber nur vereinzelt und nicht flächendeckend, sagt er. Vorsicht sei dennoch geboten: Autofahrer sollten sich an einigen Stellen auf Aquaplaning einstellen. Zudem könne es auf Rad- und Fußwegen aufgrund des nassen Laubs glatt werden.

Und wie sieht es an den Flüssen aus? Karsten Brandt hält ein nennenswertes Hochwasser für „sehr, sehr unwahrscheinlich“. Als nennenswertes Hochwasser bezeichnet er den Zustand, wenn Wasser über die Ufer tritt. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies an Flüssen wie der Ahr, der Sieg oder auch der Agger in den nächsten Tagen passiere, liege seiner Einschätzung nach bei unter zehn Prozent. Eine hundertprozentige Sicherheit gebe es jedoch nicht. Es könne zudem sein, dass kleine Bäche zeitweise deutlich mehr Wasser führen. Der Meteorologe stellt jedoch klar: „Es ist keine vergleichbare Situation mit vergangenem Jahr.“