Wetter rund um Bonn : Wetterdienst warnt vor Dauerregen in der Region

Stürmisch und regnerisch ist es in diesen Tagen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Bonn/Region Graue Wolken, stürmische Böen und viel Regen bestimmen in diesen Tagen die Wetterlage in Bonn und der Region. Besserung ist vorerst nicht in Sicht. Es gelten Warnungen des Wetterdienstes.

Regnerisch, stürmisch, ungemütlich. Dieser Dreiklang bestimmt in diesen Tagen die Wetterlage in Bonn und der Region. Die Temperaturen sind am Donnerstag erneut über die Zehn-Grad-Marke gestiegen, vom grauen Himmel aus erwarten die Meteorologen aber auch am Nachmittag und Abend immer wieder Regenschauer. Für den Rhein-Sieg-Kreis gilt noch bis Mitternacht eine Warnung vor Dauerregen. Dabei werden Niederschlagsmengen um 30 Liter pro Quadratmeter erwartet. Der Regen der vergangenen Tage hat bereits die Pegel der Flüsse in der Region ansteigen lassen.

Für Bonn und die umliegenden Kreise gilt zudem noch bis Freitagmorgen eine Warnung vor Windböen. Diese können Geschwindigkeiten von bis zu 60 Kilometern pro Stunde erreichen. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss sogar mit Sturmböen gerechnet werden, die 70 Kilometer pro Stunde erreichen können.

Der Freitag startet meist bewölkt, ab und an kann sich in Bonn aber auch die Sonne zeigen. Für den Tagesverlauf erwarten die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erneut dichte Wolken und ortsweise kräftige Schauer oder vereinzelte Gewitter. Bei Temperaturen bis elf Grad werden außerdem erneut starke bis stürmische Böen erwartet.

Wetter in Bonn: Am Wochenende bleibt es durchwachsen

Der Samstag beginnt laut DWD-Prognose bedeckt, vor allem im Bergland sind noch stürmische Böen möglich. Dabei ist den ganzen Tag immer wieder mit Regen zu rechnen. Die Höchstwerte liegen zwischen acht und elf Grad. Viele Wolken und vereinzelte Regenschauer erwarten die Experten am Sonntag. Dabei kühlt es sich auf Höchstwerte von rund sieben Grad ab.

In der Nacht zum Montag sind bei wechselnder bis starker Bewölkung weitere Niederschläge möglich, im Bergland kann teils auch Schnee fallen. Die Temperaturen sinken in höheren Lagen teils unter den Gefrierpunkt und steigen am Montag auch in flachen Lagen nicht über die Fünf-Grad-Marke.

Die aktuelle Wetterlage in Bonn und der Region finden Sie auf wetter.ga.de und die Aussichten in unserer Wettervorhersage.

(ga/dpa)