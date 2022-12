Wetter in Bonn und der Region : Warnung vor Frost: Die Temperaturen sinken weiter

Update Bonn/Region Das Wetter in Bonn und der Region wird deutlich kälter. Der DWD warnt vor Frost. Die Temperaturen sinken klar unter den Gefrierpunkt. Wie kalt es wird, zeigt die Wetterprognose.

In Bonn und der Region sinken die Temperaturen bis Dienstag deutlich. Minus fünf Grad sind in der Beethoven-Stadt prognostiziert. „Eine klare Nacht steht bevor. Trockenes und kaltes Winterwetter wird uns in den nächsten Tagen begleiten“, sagte WetterOnline-Meteorologe Björn Goldhausen auf GA-Nachfrage am Montag.