Aussichten für Bonn und Umgebung Deutscher Wetterdienst warnt vor Hitze und Gewitter

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Donnerstag per amtlicher Warnung vor Hitze der Stufe eins. Die Warnung gilt von 11 bis 19 Uhr. Die Temperaturen sollen auf über 30 Grad ansteigen. Vor allem in dicht bebauten Stadtgebieten gibt es in der Nacht kaum Abkühlung. Die Tiefstwerte in der Nacht werden bei 23 Grad erwartet.