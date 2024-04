Wetter in Bonn und der Region DWD warnt vor stärkeren Windböen am Dienstag

In Bonn und der Region bleibt es am Dienstag gemäß wetteronline.de zumeist niederschlagsfrei bei Temperaturen um die 13 Grad, nur am Nachmittag kann es vereinzelt einmal regnen. Nachts kühlt es dann ab bis auf acht Grad. In den Höhenlagen wie in der Eifel steigt das Thermometer tagsüber nicht über elf Grad an.