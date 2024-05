Wetter in Bonn und der Region Am Freitag erneut unwetterartiger Regen möglich

In Nordrhein-Westfalen könnte es am Freitag erneut Unwetter geben. Der Deutsche Wetterdienst hält Gewitter mit heftigem oder gar unwetterartigem Starkregen in der Mitte und im Süden Deutschlands für wahrscheinlich. Der Schwerpunkt liege voraussichtlich in NRW und in der nördlichen Rheinland-Pfalz, berichtete der DWD am Mittwoch.