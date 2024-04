Aussichten für die neue Woche Am Montag dreht sich das Wetter in Bonn und der Region

Gegen Abend flacht der Sturm nach Angaben der Meteorologen zwar ab, es bleibt aber windig und mit Schauern und Gewittern nass. Auch an den folgenden Tagen zeigt sich der April wechselhaft in der Region. Laut Wetter.com liegt die Regenwahrscheinlichkeit in Siegburg am Dienstagmorgen bei 90 Prozent. Wo am Sonntag schon Shorts angesagt waren, wird dann also laut den Vorhersagen wieder der Regenschirm gefragt sein. Die Temperaturen liegen am Dienstag bei höchstens 9 Grad in Siegburg und 11 Grad in Bonn.