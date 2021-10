Wetteraussichten : Freundliches Herbstwetter in Bonn und der Region

Freundliches Herbstwetter in Bonn und der Region

Am Wochenende wird es in Bonn und der Region noch einmal sonnig. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Bonn/Region Das Wetter zeigt sich in den kommenden Tagen von seiner freundlichen Seite. Zum Beginn des Tages kann es Nebelfelder geben, danach bleibt es sonnig und klar.

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet in dieser Woche ruhiges und freundliches Herbstwetter. Der Mittwoch starte mit vielen Wolken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Im Tagesverlauf lockert sich die Bewölkung auf. Es bleibt trocken bei Höchstwerten zwischen 15 bis 18 Grad. In Bonn werden voraussichtlich bis zu 17 Grad erreicht. Die Nacht zum Donnerstag bleibt gering bewölkt oder klar, im Süden kann sich Nebel bilden. Die Temperaturen fallen auf 9 bis 5 Grad.