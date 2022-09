Wettervorhersage : Wolken und kühlere Temperaturen in Bonn und der Region

In den kommenden Tagen bleibt es in Bonn und der Region bewölkt. (Symbolfoto) Foto: Frank Homann

Bonn/Region Das Gewitter in der Nacht zu Mittwoch hat auch Bonn und der Region ein wenig Abkühlung verschafft. In den kommenden Tagen bleibt es bei wolkigem Himmel kühl, aber überwiegend trocken - die Aussichten.

Nach einer gewittrigen Nacht hat sich das Wetter in Bonn und der Region wieder etwas beruhigt. Am Mittwoch ist es bewölkt, es bleibt jedoch überwiegend trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 16 und 24 Grad; es geht ein leichter Wind. Erst in den Abendstunden könnte es zu leichten Regenschauern kommen.

Am Donnerstag soll es vormittags weiter leicht regnen. Ab den Mittagsstunden hört der Regen voraussichtlich auf, der Himmel ist aber noch immer bedeckt. Das Thermometer zeigt bei einer nur leichten Brise etwas frischere Höchstwerte von 23 Grad an. Auch am Freitag präsentiert sich die Wetterlage in Bonn und der Region als überwiegend wolkig, aber trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 16 und 22 Grad. Wieder geht nur leichter Wind.