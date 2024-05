Wetter in Bonn und der Region Die neue Woche startet kühl und nass

Es gibt Wolken, Regen und wenig Sonne zum Wochenstart in Bonn und der Region. Immerhin bleiben die Temperaturen freundlich. Laut der GA-Wetterkarte wird es am Montag 20 Grad warm in Bonn. Der Online-Wetterdienst Wetter.de erwartet jedoch nur 17 Grad. Der Dienstag wird laut den Meteorologen kühler. Laut dem Bonner Wetterdienst Donnerwetter wird dann die gefühlte Temperatur zwischen 15 und 17 Grad liegen. Die Prognose dieses Wetterdienstes für den Vatertag am Donnerstag: 20 Grad und bewölkter Himmel. Ausflüge am Vatertag fallen also wohl nicht ins Wasser.