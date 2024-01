Wetter für Bonn und der Region Offizielle Warnung vor Glätte und Schnee

In den Höhenlagen von NRW können sich Ausflügler in den kommenden Tagen dagegen über bis zu 20 Zentimeter Neuschnee freuen. So schneit es bereits im Sauerland. Erst am Donnerstag verzieht sich vorsichtigen Prognosen nach das Band aus Niederschlägen in Richtung Südosten und macht einzelnen Sonnenmomenten Platz.