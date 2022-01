Wetteraussichten in Bonn und der Region : Nieselregen und Windböen in der ersten Januarwoche

In den nächsten Tagen wird es in Bonn und der Region ungemütlich. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Bonn/Region Nach einem milden Neujahr wird es in Bonn und der Region wieder etwas winterlicher. Die Temperaturen sinken bei Nieselregen in den einstelligen Bereich. Dazu gibt es Windböen von bis zu 50 Stundenkilometern.

Auch in den kommenden Tagen bleibt es in Bonn und der Region ungemütlich. Nachdem sich die Sonne am Dienstag zumindest kurz am Mittag sehen lässt, soll es bereits in den Abendstunden wieder nieseln. Dazu kommen bei einer Höchsttemperatur von acht Grad noch Windböen mit bis zu 40 Kilometern pro Stunde.