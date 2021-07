Sturmböen und Starkregen : Wetterdienst warnt vor starkem Gewitter in Bonn und der Region

Wetterdienst warnt vor starkem Gewitter in Bonn und der Region

Region Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell vor starkem Gewitter in der Region. Betroffen sind Bonn, der Rhein-Sieg-Kreis sowie dioe Kreise Ahrweiler und Neuwied, wo es zu Sturmböen sowie Starkregen kommen kann.

Die Menschen in Bonn und der Region sollten es momentan besser vermeiden, draußen herum zu laufen. Denn der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell vor starken Gewittern in der Region. Demnach können in Bonn, dem Rhein-Sieg-Kreis sowie den Kreisen Ahrweiler und Neuwied heftige Gewitter mit Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis zu 70 Stundenkilometern sowie Starkregen auftreten.